27.02.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Резкий рост: Как изменятся тарифы ЖКХ в 2025 году?

Россиян ждет ощутимое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году. По прогнозам экспертов, в среднем суммы в платежках могут увеличиться на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Специалисты утверждают, что столь существенное повышение стоимости коммунальных услуг обусловлено двумя основными причинами: инфляцией и ростом затрат на содержание и ремонт жилищного фонда. А без активного участия собственников в управлении многоквартирными домами качество услуг может ухудшиться, несмотря на повышение платы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какой рост цен стоит ждать на тарифы ЖКХ?

Как сэкономить на оплате услуг ЖКХ?

Капитальный ремонт. Как сделать затраты на него прозрачными, а сам ремонт - качественным?

Могут ли выселить собственника за неуплату налогов?

Что делать если УК повышает тарифы и не выполняет свои обязанности?

Жильцы дома могут отказаться от дополнительных коммунальных услуг, от каких и как?

Двойные платежки ЖКХ как с ними бороться?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Юрист по жилищным вопросам

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 177 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

