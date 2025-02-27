«Нужно голосование»: Можно ли заселять общедомовое имущество рабочими
Виктор Федорук заявил НСН, что собственники должны провести собрание, этот вопрос не может быть решен без них.
Заселять общедомовое имущество рабочими можно только при согласовании этого вопроса с собственниками, заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в пресс-центре НСН.
«Если при создании ТСЖ это право было делегировано собственниками, тогда можно. Если такого права нет, тогда собственники должны провести собрание. Для принятия решения требуется 2/3 от общего числа голосов участников. Не все жители дома могут быть членами ТСЖ, поэтому решение может принимать довольно узкий круг лиц. В любом случае без согласования с собственниками этот вопрос не может решаться», - отметил он.
Со следующего года управляющая компания будет обязана детально расписывать, на что пошли деньги в рамках капитального и текущего ремонта, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: РФ не пугают планы США по повышению пошлин
- СМИ: Пострадавшая в ДТП с Буйновым заявила, что певец пытался скрыться
- Песков назвал главное отличие Трампа от Байдена
- Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
- Акопов решил уйти с постов гендиректора СТС и замгендиректора НМГ
- Глава Центробанка назвала колебания курса рубля временными
- Песков: территории Донбасса и Новороссии стали неотъемлемой частью России
- СМИ: Хозяин напавших на ребенка хаски отказался отправиться в зону СВО
- Песков заявил, что у России и США широкое поле для сотрудничества
- Греф допустил, что антироссийские санкции могут ужесточить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru