Депутат Разворотнева анонсировала изменение в платежках за капремонт
Депутат Светлана Разворотнева заявила НСН, что собственникам иногда не очень понятно, что было сделано за их деньги.
Со следующего года управляющая компания будет обязана детально расписывать, на что пошли деньги в рамках капитального и текущего ремонта, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Текущий ремонт делает управляющая организация, собственникам иногда не очень понятно, что было сделано за их деньги. Поэтому уже в первом чтении был принят законопроект о стандартизации отчетности, мы дорабатываем приказ вместе с Минстроем. В следующем году в листе ЖКХ будет отчет, который будет понятен всем – по видам работ будет все расписано, контролировать станет проще. Что касается капремонта, в регионах есть свои программы, на сайте можно посмотреть все работы и сроки по вашему дому», - рассказала она.
Россиян ждет ощутимое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году. По прогнозам экспертов, в среднем суммы в платежках могут увеличиться на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Специалисты утверждают, что столь существенное повышение стоимости коммунальных услуг обусловлено двумя основными причинами: инфляцией и ростом затрат на содержание и ремонт жилищного фонда. А без активного участия собственников в управлении многоквартирными домами качество услуг может ухудшиться, несмотря на повышение платы.
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