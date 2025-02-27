В Госдуме объяснили дорогой счет за ЖКХ на фоне теплой зимы
У граждан есть право обратиться в жилищную инспекцию, запросить проверить правильность расчетов платежек, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Зимние температуры не так влияют на сумму платежек ЖКХ, как состояние самого дома, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Если способ платы по отопительному периоду, то большие суммы – это логично. Когда люди платят периодами, зимой все вырастает, а летом уже не платят. В любом случае у граждан есть право обратиться в жилищную инспекцию, запросить проверить правильность расчетов платы. Важно не какая зима, а сколько тепла поступает в дом. Если управляющая компания контролирует соблюдение температурных графиков, то это коррелируется с оплатой. Бывает, что дом старый и очень много потребляет. Тепловики обязаны обеспечить нормативную температуру везде, они начинают что-то предпринимать, отсюда могут быть большие объемы потребления», - рассказала депутат.
Со следующего года управляющая компания будет обязана детально расписывать, на что пошли деньги в рамках капитального и текущего ремонта, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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