Депутат Разворотнева опровергла повышение тарифов ЖКХ на 20%

В разных регионах в 2025 году будут проходить разные повышения тарифов ЖКХ, но в целом увеличение не будет больше 20%, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«По разным регионам будут разные суммы. Если брать в целом, 20% повышения нигде не будет, будет меньше. Например, для Пермского края установили потолок повышения в 21%, Амурская область – рост на уровне 8% и так далее. Для разных регионов разные коридоры, но это еще не значит, что именно на эту сумму региональные власти повысят тарифы. Платеж – это совокупный платеж граждан, дальше уже энергетические комиссии устанавливают стоимость воды, электроэнергии и так далее», - отметила она.

Депутат также объяснила, чем вызвано повышение тарифов.

«Вода у нас везде стоит очень дешево. Даже в Москве она стоит порядка 50 рублей за тонну. А есть регионы, где она стоит 12-20 рублей. Водоканалы на уровне банкротства просто. Повышение на 20% - это 15 рублей. То есть все относительно в каждом регионе. Коммунальные платежи – это не основная часть общей платежки, там еще есть плата за капитальный ремонт и плата за содержание общедомового имущества. Часть решений люди принимают самостоятельно на собраниях», - рассказала она.

Россиян ждет ощутимое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году. По прогнозам экспертов, в среднем суммы в платежках могут увеличиться на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Специалисты утверждают, что столь существенное повышение стоимости коммунальных услуг обусловлено двумя основными причинами: инфляцией и ростом затрат на содержание и ремонт жилищного фонда. А без активного участия собственников в управлении многоквартирными домами качество услуг может ухудшиться, несмотря на повышение платы.

