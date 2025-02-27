Эксперт по ЖКХ Федорук опроверг штраф за открывание двери в квартиру наружу

Виктор Федорук заявил НСН, что дверь может открываться наружу, если это предусмотрено проектом дома. 

Направление входной двери не может меняться, проектировщики решают, в какую сторону открывается дверь, заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в пресс-центре НСН.

«СМИ приписали мне фразу про штраф за дверь. Я могу сказать, что нет ограничения по открывание дверей. Нельзя менять проект дома. Если у вас дверь открывается наружу, но это предусмотрено проектом дома, в этом нет нарушений. Не меняйте направление двери, которое вам сделал проектировщик. Специалисты принимают это решение, исходя из ряда факторов», - рассказал он.

До этого в СМИ появились десятки публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ до 15 тысяч рублей, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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