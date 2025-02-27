Эксперт по ЖКХ Федорук опроверг штраф за открывание двери в квартиру наружу
Виктор Федорук заявил НСН, что дверь может открываться наружу, если это предусмотрено проектом дома.
Направление входной двери не может меняться, проектировщики решают, в какую сторону открывается дверь, заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в пресс-центре НСН.
«СМИ приписали мне фразу про штраф за дверь. Я могу сказать, что нет ограничения по открывание дверей. Нельзя менять проект дома. Если у вас дверь открывается наружу, но это предусмотрено проектом дома, в этом нет нарушений. Не меняйте направление двери, которое вам сделал проектировщик. Специалисты принимают это решение, исходя из ряда факторов», - рассказал он.
До этого в СМИ появились десятки публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ до 15 тысяч рублей, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самокатчик избил пенсионера из-за замечания в Калуге
- Министр обороны Франции: Евросоюз может создать склад вооружений для Украины
- ВС РФ освободили поселок Никольский в Курской области
- Бенавидес станет следующим соперником Бивола
- Украинским артистам и журналистам запретят выезжать за рубеж
- Пассажирский поезд сбил фуру на перегоне в Подмосковье
- Песков: Никто не ожидает быстрого и легкого разрешения конфликта в Украине
- Мужчина бросил взрывчатку на крыльцо здания правительства Самарской области
- Растерзавших ребенка в Сочи хаски усыпили
- Песков: РФ не пугают планы США по повышению пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru