22.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Революция зарплат: Что ожидает российский рынок труда в 2024 году?»

Эксперты говорят, что «революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах». Например, по итогам 2023 года реальные заработные платы выросли на 7,8%, и, хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%.

Рост территориальной и профессиональной мобильности станут новым вызовом для экономики. Кадровый голод в стране усиливается. По данным аналитиков рынка труда за последний год вакансий стало больше на 44%. При этом число резюме выросло всего на 11%. А работодатели все чаще говорят, что если раньше они выбирали сотрудников и устраивали между ними конкурс, то теперь берут чуть ли не всех подряд.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие сферы деятельности сегодня наиболее востребованы на рынке труда?

Сколько людей сегодня ищут работу?

Как изменились зарплаты на российском и мировом рынке труда?

Кому сегодня легче всего найти работу?

Какая безработица в России?

Какие тренды 2024 года прослеживаются на рынке труда?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC



