«Зарплаты выше»: Молодежь отказывается от интеллектуального труда в пользу доставки

В больших городах курьеры зарабатывают больше 200 тысяч рублей, что заставляет молодежь отказываться от интеллектуального труда, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«Дефицитные профессии варьируются от региона. Если нефтедобывающие регионы, специалисты нужны соответствующие. Если говорить про развивающиеся регионы, в Краснодарском крае, например, колоссальная стройка – в год строится по 50 детских дошкольных организаций, по 18-20 школ. Конечно, не хватает воспитателей, зарплата ведь тоже должна быть соответствующей. Если брать большие города, то часто не хватает курьеров. К сожалению, даже выпускники Бауманки выходят на рынок работать курьерами. Потому что заработная плата хорошего инженера в среднем составляет 110-120 тысяч рублей, а у курьера – выше 200 тысяч рублей», - отметила она.

С ней согласился вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

«Да, нужны рабочие руки, в стройке огромный дефицит, сварщики, электрики, токари, мебельщики и швеи… Банально не хватает. Что касается курьеров, острый дефицит привел к тому, что зарплаты сильно завышены. Это привело к тому, что талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри», - добавил он.

Эксперты отмечают, что «революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах». Например, по итогам 2023 года реальные заработные платы выросли на 7,8%, и, хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%.



