«Менять экономику»: Участники СВО не согласятся на прежние «гражданские» зарплаты

Участники спецоперации не захотят получать прежнюю зарплату на «гражданке», экономике придется перестраиваться, чтобы не потерять трудовые ресурсы, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

«Есть нарастающая проблема, о которой государству следует задуматься. Зарплаты сейчас высокие, работодатели борются за таланты. При этом у нас большое количество людей уехали на СВО, получают там очень хорошие деньги. Люди, которые получали 70-150 тысяч рублей, сейчас получают 270-300 тысяч рублей плюс доплаты. Когда они вернутся обратно, вряд ли кто-то захочет откатываться и обратно идти работать за 130 тысяч. Что делать – пока непонятно. Этот вопрос висит в воздухе. Безусловно, эти трудовые ресурсы нужны, но они могут не согласиться встраиваться в экономику на прежних условиях. Скорее всего, придется менять экономику под новые условия», - рассказал он.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что служба не может сравниться с гражданской работой.

«Ребята защищают интересы нашей страны, получают повышенную зарплату, так как их труд нельзя сравнить с гражданскими специальностями. Я думаю, что большинство из них это понимают. Если кто-то не захочет возвращаться к гражданскому труду, можно будет отправиться на контрактную службу. Останутся еще точки, где наши ребята будут востребованы. Кто-то захочется вернуться на гражданку, там таких зарплат быть не может, все это понимают», - добавила она.

Эксперты отмечают, что «революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах». Например, по итогам 2023 года реальные заработные платы выросли на 7,8%, и, хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%.

