Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
Гарри Мурадян заявил НСН, что на первом месте не Москва, а Чукотка и Магадан.
Чукотка опережает Москву по уровню зарплат на душу населения, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН. Он назвал самые «бедные» и «богатые» регионы по этому показателю.
«Самые бедные регионы – Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейский автономный округ. Там довольно высокий уровень безработицы, тяжеловата ситуация с распределением зарплат. Что касается дорогих регионов, на первом месте не Москва, а Чукотка, Магадан. Если считать фактически, то Москва. А если считать на душу населения, у нас есть Сахалин, куда люди неохотно едут и там очень высокие зарплаты. На юге обычно платят меньше всего, в крупных мегаполисах – больше. Эта динамика сохраняется», - рассказал он.
Участники спецоперации не захотят получать прежнюю зарплату на «гражданке», экономике придется перестраиваться, чтобы не потерять трудовые ресурсы, заявил ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
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