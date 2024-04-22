Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Чукотка опережает Москву по уровню зарплат на душу населения, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН. Он назвал самые «бедные» и «богатые» регионы по этому показателю.

«Самые бедные регионы – Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейский автономный округ. Там довольно высокий уровень безработицы, тяжеловата ситуация с распределением зарплат. Что касается дорогих регионов, на первом месте не Москва, а Чукотка, Магадан. Если считать фактически, то Москва. А если считать на душу населения, у нас есть Сахалин, куда люди неохотно едут и там очень высокие зарплаты. На юге обычно платят меньше всего, в крупных мегаполисах – больше. Эта динамика сохраняется», - рассказал он.

Участники спецоперации не захотят получать прежнюю зарплату на «гражданке», экономике придется перестраиваться, чтобы не потерять трудовые ресурсы, заявил ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

