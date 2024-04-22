«Головная боль»: Регионы выделяют дополнительные бюджеты для работающих подростков

Сегодня регионы выделяют дополнительные бюджеты для привлечения подростков на рынок труда, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН. Она отметила, что несовершеннолетние работают меньше, но получать должны минимальный размер оплаты труда.

«Я бы не сказала, что подростков много сегодня на рынке труда. Сейчас это связано с подготовкой к трудоустройству на период летних каникул. Сегодня требуются высококвалифицированные специалисты, а не подростки. Подростки – это сокращенная продолжительность рабочего времени, это дополнительный контроль со стороны органов опеки и попечительства, дополнительный контроль со стороны государства. Это, честно говоря, большая головная боль для регионов, потому что мы понимаем, что ребенку все равно нужно заплатить минимальный размер оплаты труда. Большинство регионов выделяют бюджет дополнительно, чтобы подростки приучались к труду, чтобы помочь ребенку в сложной жизненной ситуации», - рассказала она.

Эксперты отмечают, что «революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах». Например, по итогам 2023 года реальные заработные платы выросли на 7,8%, и, хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%.

