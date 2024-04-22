Депутат Бессараб заявила о востребованности пенсионеров на рынке труда

Рынок труда сегодня все больше делает ставку на пенсионеров, которые заполняют пробелы на предприятиях, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«Мы сегодня столкнулись с тем, что работодатели возвращают на работу пенсионеров. Нужно отдать должное нашим работающим пенсионерам, они определенные пробелы закрывают. Но очень важно создать условия, чтобы люди могли трудиться. Например, сегодня только три балла может заработать пенсионер за год работы, а обычный трудящийся может заработать десять баллов. Нужно дать им возможность получить больше. Сегодня государству выгодны пенсионеры, они востребованы на рынке труда. Пенсионеров по статистике больше, чем молодежи. У нас демографическая яма в 90-х создала проблему. На пенсионеров сегодня нужно сделать упор, эту тему мы сегодня активно поднимаем», - отметила она.

Сегодня регионы выделяют дополнительные бюджеты для привлечения подростков на рынок труда, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН. Она отметила, что несовершеннолетние работают меньше, но получать должны минимальный размер оплаты труда.

