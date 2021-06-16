18.06.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг спецпредставителя Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина на тему: Репатриация граждан. Россия готовится к возвращению соотечественников

В России готовится закон о репатриации, определяющий понятие соотечественника. Такой статус предполагается давать лицам, которые сами или их предки проживали на территории современной России, а также представители народов России не имеющих своей государственности нигде кроме Российской Федерации. При этом для белорусов и украинцев такое условие необязательно. По мнению авторов, особые условия для украинцев и белорусов в законе оправданы, так как это может привлечь миллионы соотечественников, в первую очередь с Украины. Статус соотечественника позволит получить российский паспорт по ускоренной процедуре. На Украине же, в свою очередь, увидели угрозу в законе о репатриации, опасаясь появления лояльной Москве «пятой колонны».

Какими будут порядок получения статуса соотечественника и российского паспорта иностранцами?

Как будут иммигрировать в Россию новоиспечённые российские граждане в условиях пандемии?

Грозят ли гражданам Украины, Эстонии и других стран с антироссийской политикой санкции за получение статуса российского соотечественника?

Станет ли Россия их защищать и сможет ли?

Готова ли Россия к аналогичным ответным санкциям?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с брифинга)

