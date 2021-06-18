Никаких квот! Переселенцев в Россию предложили не ограничивать в выборе региона
Для добровольных переселенцев в Россию не должно быть квот, исходя из мест на рынке труда, считает Константин Затулин.
Автор законопроекта о репатриации, спецпредставитель Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин на онлайн-брифинге НСН выступил против квот на добровольное переселение в Россию по принципу «нехватки рабочих рук».
«Если они (желающие стать гражданами РФ - прим. НСН) - участники госпрограммы добровольного переселения, то переселение сопровождается небольшими льготами со стороны региона. Но для региона это повод квотировать переселение и критиковать, если в регионе на данный момент те или иные профессии не требуются. Мы хотим уйти от того, чтобы регионы имели право вето на репатриацию, потому что речь идёт о государственном деле – возвращении соотечественников. Наличие или отсутствие мест и вакансий на рынке решение приниматься не должно! Всегда можно изобрести повод для отказа. Но это не региональная, а общефедеральная программа, символическая и общеполитическая», - заявил Затулин.
Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, как жители Донбасса с российскими паспортами будут голосовать на выборах РФ.
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