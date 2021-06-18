Затулин призвал соотечественников не бояться за границей получать российское гражданство
«Какая разница, что об этом подумают на Украине или где-то еще?»
Граждане, которые хотят проживать в России, не должны бояться репрессий в другой стране из-за двойного гражданства, заявил спецпредставитель Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин на онлайн-брифинге НСН.
«В большинстве стран СНГ отвергается принцип двойного гражданства. Правда, из запрета не следует репрессивных мер. В той же Украине двойное гражданство официально не признается, но при этом куча людей в руководстве страны обладает израильскими и амеркианскими паспортами, и никто их за это не преследует. В Эстонии, Латвии русскоязычные лишены гражданских прав – они названы там негражданами. Украина идёт по этому пути. Но если наши соотечественники за рубежом собираются переехать в Россию, то почему их должны беспокоить репрессии в другой стране? Репатриация – это возвращение, и какая разница, что об этом думают на Украине или где-то ещё?» - задался вопросом Затулин.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН опроверг ущемление прав крымчан с украинскими паспортами.
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