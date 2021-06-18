В Госдуме призвали не отговариваться от репатриации нехваткой средств
Константин Затулин считает, что желающим переехать в Россию и получить гражданство РФ нужно дать такую возможность, но честно предупредить, что денег на них у государства может не хватить.
Автор закона о репатриации, спецпредставитель Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин на онлайн-брифинге НСН призвал не ждать «миллиардов» и «триллионов» из бюджета на ее выполнение и предложил переселяться тем, у кого на это есть средства.
«Если у нас на сегодняшний день нет возможности заблаговременно решить все проблемы репатриантов, связанные с жильем, трудоустройством и так далее, то давайте им скажем: если вы готовы ехать, сами устраиваться и решать проблемы – такая возможность у вас есть. Но заранее заблокировать программу репатриации с требованием многих миллиардов или триллионов на её осуществление – значит просто выплеснуть ребенка с водой и никакой репатриацией не заниматься», - заявил Затулин.
Ранее Затулин предложил переселять граждан в Россию без ограничений по принципу «нехватки рабочих рук».
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