В Госдуме призвали давать вид на жительство гражданам, не проживающим в России
Через год после этого такие граждане смогут претендовать на российское гражданство, рассказал Константин Затулин.
Автор готовящегося законопроекта о репатриации, спецпредставитель Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин на онлайн-брифинге НСН рассказал, что изменит документ в существующей процедуре получения российского вида на жительства и гражданства.
«Мы предлагаем в нашем законе сразу, без всякого разрешения на временное проживание давать вид на жительство, если человек признан участником госпрограммы репатриации, то есть возвращения в Российскую Федерацию. Он не будет обязан находиться на территории России. В этом отличие от предыдущих законов. Усыновленные, удочереннные граждане, супруги, проживающие в браке не менее трех лет, могут подать заявление и получить статус соотечественника не только на территории России, но и за границей, в консульствах или посольствах Российской Федерации. Если после этого человек переезжает в Россию и проживает там более 9 месяцев, то он может в установленном порядке подавать документы на гражданство, которые будут рассмотрены за три месяца. При этом мы не требуем от него выхода из гражданства, которое он имеет», - заявил Затулин.
Упрощенный порядок получения вида на жительства и гражданства смогут получить лица, подпадающие под понятие соотечественника.
Ранее сообщалось, что такой статус предполагается давать лицам, которые сами или их предки проживали на территории современной России. При этом для белорусов и украинцев такое условие необязательно. Им будет достаточно «идентифицировать себя» как граждан России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ленинградской области
- В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости коронавирусом
- Собянин: Больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года
- Правительство выделит на поддержку здравоохранения 25 миллиардов рублей
- Песков прокомментировал идею создания военной базы Турции в Азербайджане
- Песков не видит проблем в делении россиян на вакцинированных и нет
- Песков назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России
- В Испании отменят обязательное ношение масок на улице
- В Башкирии невакцинированных не пустят в кинотеатры и рестораны
- Украина внесла в черный список солиста группы «Земляне»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru