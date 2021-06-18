В Госдуме призвали давать вид на жительство гражданам, не проживающим в России

«Мы предлагаем в нашем законе сразу, без всякого разрешения на временное проживание давать вид на жительство, если человек признан участником госпрограммы репатриации, то есть возвращения в Российскую Федерацию. Он не будет обязан находиться на территории России. В этом отличие от предыдущих законов. Усыновленные, удочереннные граждане, супруги, проживающие в браке не менее трех лет, могут подать заявление и получить статус соотечественника не только на территории России, но и за границей, в консульствах или посольствах Российской Федерации. Если после этого человек переезжает в Россию и проживает там более 9 месяцев, то он может в установленном порядке подавать документы на гражданство, которые будут рассмотрены за три месяца. При этом мы не требуем от него выхода из гражданства, которое он имеет», - заявил Затулин.

Упрощенный порядок получения вида на жительства и гражданства смогут получить лица, подпадающие под понятие соотечественника.

Ранее сообщалось, что такой статус предполагается давать лицам, которые сами или их предки проживали на территории современной России. При этом для белорусов и украинцев такое условие необязательно. Им будет достаточно «идентифицировать себя» как граждан России.

