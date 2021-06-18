«Они разочарованы». Затулин рассказал о немцах, желающих переселиться в РФ
Россия привлекает иностранцев как страна с традиционными ценностями, отметил Константин Затулин.
Закон о репатриации позволит российским немцам, разочарованным в отказе от традиционных ценностей, вернуться в Россию, не отказываясь от немецкого гражданства, сообщил спецпредставитель Государственной думы России по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин на онлайн-брифинге НСН.
«Что касается дальнего зарубежья: я не вижу оснований отказывать людям, которые хотели бы переехать к нам. Я, например, сейчас в контакте с нашими бывшими российскими немцами, которые в 1990-е уехали из России и Казахстана в Германию. Многие из них сегодня разочарованы тем, по какому пути идёт Германии, разочарованы отказом от традиционных ценностей. Вот по этим мотивам они хотели бы вернуться в Россию как страну, которая в их глазах остается страной с традиционными ценностями. И наш закон позволит им вернуться, не отказываясь от немецкого гражданства», - заявил Затулин.
Ранее Затулин рассказал об инициативе давать вид на жительство гражданам, не проживающим в России.
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