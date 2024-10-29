30.10.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ребрендинг или отмена: Что ждет Хэллоуин в России в этом году»

За последние годы Хэллоуин в России стал пользоваться большой популярностью. Это доказывают и многомиллионные продажи атрибутики и мистических костюмов для него с маркетплейсов. При этом законодатели давно спорят о запрете этого западного праздника в России, предлагая заменить его на уже существующие российские торжества.

Так, например, в октябре депутат Госдумы Анастасия Удальцовапредложила отмечать вместо Хэллоуина День русской сказки, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его в «Ночь таинственных историй».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Стоит ли запрещать Хэллоуин в России?

Есть ли в праздновании Хэллоуина что-то мистическое?

Как много «мистических атрибутов» покупали Россияне в 2024 году?

Какие костюмы будут самыми популярными в Хэллоуин?

Может ли Хэллоуин негативно влиять на молодые умы?

Почему люди так тянутся к мистицизму и опасна ли мода на таро?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин;

Генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace ГК СКБ Контур Сергей Касьянов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

