Депутат Свинцов анонсировал закон об ограничении рекламы тарологов
Люди всерьез воспринимают карты таро как способ получения доходов, хотя это не больше, чем развлечение, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов.
Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов.
«Я уже заканчиваю работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов. Считаю, что эту деятельность надо ограничивать, запрещать ее пока рано, но ограничить этот хайп на очередном взлете пора. Слишком большое внимание почему-то теме таро у поколения до 35 лет. Многие считают, что нужно бежать покупать себе карты таро, учебники по гаданию на картах и начинать этим зарабатывать. Люди всерьез воспринимают это как профессию, как способ получения доходов. Считаю, что это, скорее, развлечение, как любое другое, а не способ заработка. Если это шоу, тогда надо создавать, продавать билеты и классифицировать как шоу», - сказал Свинцов.
Ранее пресс-атташе ФК Второй лиги «Сокол» Александр Егоров в пресс-центре НСН отметил, что информация о найме таролога для казанского футбольного клуба не является хайпом, более того, принятие подобного решения согласовано с руководством клуба, передает «Радиоточка НСН».
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