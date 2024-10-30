Спрос на декоративную паутину на маркетплейсах вырос на 1500%
30 октября 202413:00
Николай Грутов
Особым спросом пользуются также рога Малефисенты и костюм Уэнсдей, отметил в эфире НСН Сергей Касьянов.
За неделю-две до Хэллоуина спрос на декоративную паутину на маркетплейсах вырос на 1500%, рассказал генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace ГК СКБ Контур Сергей Касьянов в пресс-центре НСН.
«Порядка 1500% прироста к прошлому году – это паутина. Она подешевле, попроще, но создает уют. Товары, которые покупались за неделю-две до праздника, покупаются с прицелом, чтобы их можно было переиспользовать. Например, свечи пригодятся и на новогодние праздники. Есть спрос на костюмы, например, рога Малефисенты. Сняли фильм, показали, маркетинг начал работать. Продажи рогов оцениваются в десятки миллионов рублей. Шел сериал "Уэнсдей", костюм этой девочки очень пользуется спросом. Также есть рост спроса на черную фату – он измеряется в сотнях процентов», – сказал Касьянов.
Ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН рассказал о происхождении праздника Хэллоуин и отметил, что в его основе лежит в том числе английская легенда, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru