Спрос на декоративную паутину на маркетплейсах вырос на 1500%

Особым спросом пользуются также рога Малефисенты и костюм Уэнсдей, отметил в эфире НСН Сергей Касьянов. 

За неделю-две до Хэллоуина спрос на декоративную паутину на маркетплейсах вырос на 1500%, рассказал генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace ГК СКБ Контур Сергей Касьянов в пресс-центре НСН.

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«Порядка 1500% прироста к прошлому году – это паутина. Она подешевле, попроще, но создает уют. Товары, которые покупались за неделю-две до праздника, покупаются с прицелом, чтобы их можно было переиспользовать. Например, свечи пригодятся и на новогодние праздники. Есть спрос на костюмы, например, рога Малефисенты. Сняли фильм, показали, маркетинг начал работать. Продажи рогов оцениваются в десятки миллионов рублей. Шел сериал "Уэнсдей", костюм этой девочки очень пользуется спросом. Также есть рост спроса на черную фату – он измеряется в сотнях процентов», – сказал Касьянов.

Ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН рассказал о происхождении праздника Хэллоуин и отметил, что в его основе лежит в том числе английская легенда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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