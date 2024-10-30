«Родовая память»: Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о происхождении Хэллоуина

Традиционно ночь с 31 на 1 октября считалась и называлась ночью предков, народ уделял особое внимание обращению к своему роду, отметил в эфире НСН Максим Левин. 

Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН рассказал о происхождении праздника Хэллоуин и отметил, что в его основе лежит в том числе английская легенда.

«Я учился в английской школе и на уроках английского языка нам рассказывали про Хэллоуин. Есть легенды о том, как очень хитрый персонаж по имени Джек обманул Дьявола, потом еще раз обманул. В итоге, после того, как он умер, он оказался не нужен никому – ни Богу, ни Дьяволу. И вот он с этой тыквой бродит по миру никому ненужный. Это, по сути, английская легенда, которая в Россию перешла, видимо, в 1990-е годы. Но хорошо бы внести нашу подоплеку», - сказал Левин.
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По его словам, традиционно ночь с 31 на 1 октября считалась и называлась ночью предков.

«Мне понравилось название "Ночь русской сказки". Традиционно на наших территориях и землях именно ночь с 31 на 1 октября считалась и называлась Ночью предков. В Белоруссии до сих пор отмечают и придают огромное значение неделе так называемой "Дзяды". Был писатель Адам Мицкевич, у него есть целая поэма "Дзяды" начала XIX века. В ней описывается, как народ обращается к своему роду, предкам с благодарностью, производит некое подведение итогов года. Люди готовили и поминальную еду, все это пересекалось в том числе с христианской традицией. У нас вся подоплека для этого есть», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила отмечать вместо Хэллоуина День русской сказки. По мнению политика, в России следует не внедрять зарубежные торжества, а отмечать те, которые уже существуют в стране и стараться внедрить их в сознание общества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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