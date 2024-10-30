Депутат Свинцов призвал добавить национальный колорит в празднование Хэллоуина
Маркетплейсы могли бы подхватить идею и продавать костюмы героев из русских сказок, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов.
Хэллоуин не вредит России и русскому народу, при этом праздник можно переформатировать и добавить национальный колорит, заявил зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Мои коллеги предложили переименовать праздник в День русской сказки – это идеологический посыл. Как его назвать – неважно. Маркетологи, наши продавцы на маркетплейсах это подхватят и начнут аккуратно дорабатывать саму фактуру. Будут повсеместно продаваться определенные костюмы, может быть, персонажей из русских сказок. Для молодежи все равно нужен выплеск энергии. Хэллоуин мы запрещать не должны. В том виде, в котором он сейчас есть, никакой идеологической подоплеки нет. Он нам как государству, русскому народу и нашей нации никак не вредит. Но можно использовать этот день для того, чтобы переформатировать его и добавить к нему национальные колориты. Это будет уместно», - сказал он.
Депутат подчеркнул, что не видит в костюмированном Хэллоуине ничего плохого.
«Для молодежи нужны праздники молодежные. Мы не можем их лишить какого-то веселья. Хочется, чтобы в памяти оставались яркие события. Поэтому в каких-то костюмированных мероприятиях не вижу ничего плохого. Кончено, многие считают Хэллоуин праздником нетрадиционным для России, каким-то языческим праздником. Может быть, действительно, в чистом виде перенимать устоявшуюся на Западе форму празднования и не стоит: повсеместные тыквы, наряжаться в несвойственных нам персонажей», - добавил он.
Ранее депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила отмечать вместо Хэллоуина День русской сказки. По мнению политика, в России следует не внедрять зарубежные торжества, а отмечать те, которые уже существуют в стране и стараться внедрить их в сознание общества, передает «Радиоточка НСН».
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