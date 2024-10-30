Депутат Свинцов призвал добавить национальный колорит в празднование Хэллоуина

Самолёт «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Анталью, совершил аварийную посадку в Шереметьево

Более 60 мигрантов выдворят за пределы России после рейда в Химках

В «Можайском кондитерском доме» прокомментировали жалобы на антисанитарию

В деле о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития РУДН могут появиться соучастники

Почти 3,5 тысячи тренеров-преподавателей готовят спортсменов в Москве

Москвичи выбрали имя Лаки для дельфиненка из «Москвариума»