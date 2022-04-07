08.04.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Расширение российских границ. Референдум в Южной Осетии»

30 марта глава Южной Осетии Бибилов заявил, что страна в скором времени войдет в состав России. По его словам, большинство жителей Южной Осетии поддержат такое решение. 6 апреля ЦИК Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по референдуму о вхождении в РФ. Группа состоит из политических и общественных деятелей, включая нынешнего президента Анатолия Бибилова и бывшего главу республики Леонида Тибилова. С сегодняшнего дня уполномоченные группы могут приступать к сбору подписей в поддержку референдума. Также Бибилов допустил проведение двух референдумов в республике: первый — о вхождении в состав России, а второй — об объединении с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к решению южноосетинского народа, а власти США назвали невозможным признание Южной Осетии в качестве части России. Напомним, что примерную дату поведения референдума в СМИ называли после президентских выборов 10 апреля.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Своевременно ли принято это решение?

Связан ли референдум с президентскими выборами в Южной Осетии?

На сколько референдум о присоединении Южной Осетии к России необходим нашей стране с экономической точки зрения?

Как стратегически развит регион Южной Осетии?

Какой будет реакция Запада?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин;

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП), кандидат политических наук Антон Орлов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



