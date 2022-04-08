«Грузия ответит»: Названы последствия присоединения Южной Осетии к России

Грузия старается избегать участия в антироссийских санкциях, но после референдума последуют решительные действия, заявил в эфире НСН Иосиф Дискин. 

Проведение референдума по вхождению Южной Осетии в состав России заставит Грузию ответить, она может перекрыть транзит российского газа в Армению, заявил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в пресс-центре НСН.

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«Проведение этого референдума, безусловно, станет значимым фактором внутренней политики Грузии. Сегодня Грузия очень старается избежать участия в антироссийских санкциях. Но проведение референдума неизбежно вынудит власти Грузии ответить какими-то действиями. Она может заблокировать транзит в Армению. Конечно, нравственные основания очень важны во всей этой истории, но напрямую следовать таким инстинктам для политики штука непростая», - сказал Дискин.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что Грузия может начать провокации после заявлений Южной Осетии о проведении референдума по вхождению в состав России.

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ФОТО: Военнослужащие Южной Осетии. Фото с сайта novorosinform.org
ТЕГИ:ГрузияЮжная ОсетияРоссия
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