«Грузия ответит»: Названы последствия присоединения Южной Осетии к России

«Проведение этого референдума, безусловно, станет значимым фактором внутренней политики Грузии. Сегодня Грузия очень старается избежать участия в антироссийских санкциях. Но проведение референдума неизбежно вынудит власти Грузии ответить какими-то действиями. Она может заблокировать транзит в Армению. Конечно, нравственные основания очень важны во всей этой истории, но напрямую следовать таким инстинктам для политики штука непростая», - сказал Дискин.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что Грузия может начать провокации после заявлений Южной Осетии о проведении референдума по вхождению в состав России.

