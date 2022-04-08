Зампред научного совета ВЦИОМ: Соглашения с Украиной не будет никогда
Власти Украины будут и дальше давить на Россию с помощью мировых санкций, заявил в эфире НСН Иосиф Дискин.
Украинские власти никогда не подпишут мирное соглашение с Россией, они предпочтут подвешенную ситуацию и неопределенность границ, заявил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в пресс-центре НСН.
«Глубоко убежден, что соглашения между Россией и Украиной достигнуто не будет. Оно никогда не будет подписано. Уровень безумия и безответственности тех, кто считает себя властями на Украине таков, что они предпочтут подвешенную ситуацию, неопределенность границ и давление на Россию через длительный период санкций. Украинская делегация настаивает на встрече Путина и Зеленского, потому что переговорщики не готовы взять на себя ответственность за вынужденные решения», - сказал Дискин.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что спецоперация вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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