«Патриотический подъем»: ВЦИОМ объяснил своевременность референдума в Южной Осетии

«Сегодня большой патриотический подъем в России. Люди решают свою судьбу в Донецке и Луганске… Поэтому возникает ощущение, что пришла пора определяться. Нужно ликвидировать разделенность единого осетинского народа. И, конечно, приближаются выборы президента Южной Осетии, что тоже коньюктурный фактор, который подогревает эти настроения. Кроме этого, думаю, что значимым фактором является общее настроение в России. ВЦИОМ фиксирует огромный патриотический подъем. Мы сегодня имеем консенсус огромного числа россиян в поддержку специальной операции», - сказал Дискин.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что страна в скором времени войдет в состав России. По его словам, большинство жителей Южной Осетии поддержат такое решение.

