«Патриотический подъем»: ВЦИОМ объяснил своевременность референдума в Южной Осетии
Необходимо ликвидировать разделенность единого осетинского народа, сказал в эфире НСН Иосиф Дискин.
Решение о проведении референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России принято именно сейчас, потому что в России идет большой патриотический подъем, об этом заявил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в пресс-центре НСН.
«Сегодня большой патриотический подъем в России. Люди решают свою судьбу в Донецке и Луганске… Поэтому возникает ощущение, что пришла пора определяться. Нужно ликвидировать разделенность единого осетинского народа. И, конечно, приближаются выборы президента Южной Осетии, что тоже коньюктурный фактор, который подогревает эти настроения. Кроме этого, думаю, что значимым фактором является общее настроение в России. ВЦИОМ фиксирует огромный патриотический подъем. Мы сегодня имеем консенсус огромного числа россиян в поддержку специальной операции», - сказал Дискин.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что страна в скором времени войдет в состав России. По его словам, большинство жителей Южной Осетии поддержат такое решение.
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