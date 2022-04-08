«В августе»: Политолог назвал возможную дату референдума в Южной Осетии

«На мой взгляд, вероятность того, что референдум состоится в ближайшее время, довольно высока. В соответствии с различными юридическими процедурами, примерно на август может быть запланировано проведение референдума о вступлении в состав России. Подозреваю, что юридические процедуры могут быть ускорены, потому что на какие-то моменты отводится по 30 дней и чуть ли не по три месяца. Вполне возможно, что все это произойдет в ускоренном режиме», - сказал Орлов.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России может привести к тому, что этот регион станет дотационным, как и Крым.

