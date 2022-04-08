Политологи поспорили о необходимости вступления Южной Осетии в состав России

«Наверное, лучшего момента для вхождения Южной Осетии в состав России для Кремля в ближайшее время не будет. В мирное время само согласие на принятие Южной Осетии в состав России могло бы повлечь за собой яростную критику Запада и всевозможные рестрикции. Сейчас на фоне спецоперации это будет не так заметно. Сложно сказать, нужен ли этот референдум России с политической точки зрения, но подозреваю, что решение будет принято», - сказал Орлов.

В свою очередь зампредседателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в пресс-центре поспорил с Орловым и отметил, что на сегодняшний день Южной Осетии не стоит входить в состав России. Он подчеркнул, что за таким решением может последовать перекрытие транзита российского газа в Армению.

«Сейчас не самое лучшее время для вхождения Южной Осетии в состав России. Армения будет считать, что ее сознательно бросили и изолировали. В этой ситуации перекрытие транзита газа из России в Армению – это будет обвал», - сказал Дискин.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что страна в скором времени войдет в состав России. По его словам, большинство жителей Южной Осетии поддержат такое решение.

