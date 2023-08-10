15.08.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Работа – блогер. Ведение блога станет экономической деятельностью?»
В России деятельность блогеров могут отнести к экономической деятельности. Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой. По мнению депутата, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле. Минцифры и Росстандарт выражают свою готовность принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность блогеров.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- По какому принципу блогер будет считаться «профессионалом» а не «любителем»?
- Как на законодательном уровне сегодня регулируется блогерская деятельность?
- Сколько сегодня в среднем зарабатывают блогеры?
- Как замотивировать инфлюенсеров зарабатывать в открытую?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек;
- Блогер миллионик, член экспертного совета союза пиарщиков России Раксана Самохвалова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8