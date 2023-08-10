15.08.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Работа – блогер. Ведение блога станет экономической деятельностью?»

В России деятельность блогеров могут отнести к экономической деятельности. Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой. По мнению депутата, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле. Минцифры и Росстандарт выражают свою готовность принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность блогеров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

По какому принципу блогер будет считаться «профессионалом» а не «любителем»?

Как на законодательном уровне сегодня регулируется блогерская деятельность?

Сколько сегодня в среднем зарабатывают блогеры?

Как замотивировать инфлюенсеров зарабатывать в открытую?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек;

Блогер миллионик, член экспертного совета союза пиарщиков России Раксана Самохвалова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

