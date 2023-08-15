«Обучайте в вузах!»: Блогер Самохвалова призвала не путать блогерство и «инфоцыганство»

Блогерство - про то, чтобы быть режиссером, монтажером, писать сценарии, заявила в пресс-центре НСН блогер миллионник Раксана Самохвалова.

Блогер миллионник, член экспертного совета союза пиарщиков России Раксана Самохвалова в пресс-центре НСН призвала обучать блогерству в вузах.

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«Все спрашивают, сколько блогеры зарабатывают, но никто не спрашивает ,сколько они тратят и сколько платят налоги. А блогеры – это такие же СМИ. У нас есть команды, мы снимаем профессиональный контент. Но при этом профессией блогерство не является… Это приравнивается к инфоцыганству… У нас нет вузов, блогерство не преподают. Блогер – это не только про заработок, это про создание контента, ведение каналов… Было бы хорошо, чтобы мы разграничили: внесли блогерство в реестр профессий и начали этому обучать… Хотите профессионалов – обучайте этому в вузах! Тогда будет качество. И огромное количество людей пойдет этому учиться, ведь блогерство – это не про то, чтобы сделать селфи и его выложить в соцсети. Это про то, чтобы быть режиссером, монтажером, писать сценарии. Нужно уметь красиво говорить в кадре, классно снимать контент, режиссировать свои ролики», - сказала собеседница НСН.

Ранее в ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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