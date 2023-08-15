Депутат Кирьянов призвал ограничить GFK и Ipsos в сборе данных в России

«У нас сейчас российский потребительский рынок анализируется компаниями, которые представляют собой западные страны. У них головные офисы на Западе, российские представительства действуют в их интересах, а там интересы разведсообществ недружественных нам стран. А вот российским компаниям запрещено собирать какие-либо данные о потребительском рынке в западных странах. Компании эти, работающие в России – Nielsen, GFK, Ipsos и другие. Сегодня необходимо сделать так, чтобы статистические данные о продажах товаров не попадали в полном объеме и почти мгновенно с касс на западные серверы, что формирует дальнейшую повестку западного санкционного давления на нас. Это должно быть пресечено в корне!» - призвал собеседник НСН.

По его словам, западные компании уже пытаются найти лазейки, чтобы обойти законопроект. Кирьянов акцентировал внимание на необходимости помешать этому.



«Исследовательские компании и их партнеры в России вряд ли согласятся с такой постановкой вопроса, потому что это их интересы, и не только коммерческие. Они уже начали консультации с российскими юристами, как внесенный и еще даже не прошедший первое чтение в ГД законопроект обойти и применить те или иные форматы перерегистрации для формально соблюдения новых норм… Этому нужно помешать. Предлагаю расширить заявленные в законопроекте нормы, требования и возможные санкции за их нарушения по отношению к зарубежным компания или де-факто зарубежным компаниям, как бы они ни назывались и не перерегистрировались… И это привести к возникновению нашего понятного рынка, мы вполне в состоянии сами справиться с аналитикой и её обработкой. А по западные компании, которые получат российский «номинал», и их «номиналы» после перерегистрации вносить в реестр иноагентов», - разъяснил депутат.