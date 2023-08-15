Кирьянов: ФНС не будет делать «доски почета» блогеров-неплательщиков

ФНС уже дала разъяснения, что никаких черных списков, «досок позора» вывешиваться не будет, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет создавать «доски позора» блогеров, которые не платят налоги вовремя.

ФНС перечислила самые частые налоговые нарушения блогеров
«ФНС уже дала разъяснения, что никаких черных списков, «досок позора» вывешиваться не будет. И это правильно, потому что налоговая служба работает сегодня по другим принципам, и прозрачность достаточно высокая. Все транзакции, все финансовые отношения сегодня видны. И для блогеров должно быть очевидно: заплатить налоги можно сразу, избежав неприятностей, или же потом, прибавив 40% и еще пени, получи еще, возможно, приговор суда по уголовной статье… Такой, пусть и негативный, стимул платить налоги есть», - сказал собеседник НСН.

Ранее в ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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