В ассоциации блогеров усомнились в целесообразности ОКВЭДов для блогеров
Единственный вариант для блогеров - самоопределение, заявила в пресс-центре НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН выразила мнение, что существующие на сегодняшний день Общероссийские классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) описывают деятельность, которой занимаются блогеры.
«Единственный вариант, который с моей точки зрения возможен, это самоопределение. Это когда человек приходит и говорит: я блогер. И тогда он сможет выбрать себе ОКВЭД, которые сейчас для блогосферы хотят ввести. Хотя по ОКВЭДам у меня вопросы. Большинство той деятельности, которой занимаются блогеры, существующие ОКВЭДы уже описывают. Что нам даст новый ОКВЭД?» - задалась вопросом собеседница НСН.
Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН также усомнился в целесообразности введения ОКВЭДов для блогеров.
«Не могу не согласиться в части того, что ОКВЭДы как формат классификации экономической деятельности не очень помогут блогеру в процессе становления сущности. ОКВЭДы - это для статистики, чтобы государство понимало, кто, как и чем занимается по направлениям. Чем ОКВЭД поможет блогерам в обычной жизни, не знаю, но я не против них», - сказал Кирьянов.
Ранее в ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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