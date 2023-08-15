В ассоциации блогеров усомнились в целесообразности ОКВЭДов для блогеров

«Единственный вариант, который с моей точки зрения возможен, это самоопределение. Это когда человек приходит и говорит: я блогер. И тогда он сможет выбрать себе ОКВЭД, которые сейчас для блогосферы хотят ввести. Хотя по ОКВЭДам у меня вопросы. Большинство той деятельности, которой занимаются блогеры, существующие ОКВЭДы уже описывают. Что нам даст новый ОКВЭД?» - задалась вопросом собеседница НСН.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН также усомнился в целесообразности введения ОКВЭДов для блогеров.

«Не могу не согласиться в части того, что ОКВЭДы как формат классификации экономической деятельности не очень помогут блогеру в процессе становления сущности. ОКВЭДы - это для статистики, чтобы государство понимало, кто, как и чем занимается по направлениям. Чем ОКВЭД поможет блогерам в обычной жизни, не знаю, но я не против них», - сказал Кирьянов.

Ранее в ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

