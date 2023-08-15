Депутат ГД Кирьянов: менять систему налогообложения под блогеров не нужно

Для блогеров, как для самостоятельной сущности, уплата налогов не должна быть другой, заявил НСН Артем Кирьянов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что для каждого вида бизнеса есть своя система уплаты налогов, и для блогеров ее менять не нужно.

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«Субъектность блогеров не приведет к каким-то налоговым преференциям. Это будет понятийное определение, которую нам нужно в законодательстве. Для блогеров, как для самостоятельной сущности, уплата налогов не должна быть другой, нужен принцип единообразия. Блогеры есть в категориях и микробизнеса, и малого бизнеса, и среднего бизнеса. И есть блогеры, у которых доход более 2 млрд в год, а это уже крупный бизнес. Для каждого вида бизнеса есть своя система уплаты налогов и преференций. И мы думаем, что менять систему налогообложения под блогеров или другие профессии не надо», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что доходы входящих в ТОП-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube за январь-июнь 2023 года увеличились на 19%, до 483 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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