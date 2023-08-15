Депутат ГД Кирьянов: менять систему налогообложения под блогеров не нужно

«Субъектность блогеров не приведет к каким-то налоговым преференциям. Это будет понятийное определение, которую нам нужно в законодательстве. Для блогеров, как для самостоятельной сущности, уплата налогов не должна быть другой, нужен принцип единообразия. Блогеры есть в категориях и микробизнеса, и малого бизнеса, и среднего бизнеса. И есть блогеры, у которых доход более 2 млрд в год, а это уже крупный бизнес. Для каждого вида бизнеса есть своя система уплаты налогов и преференций. И мы думаем, что менять систему налогообложения под блогеров или другие профессии не надо», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что доходы входящих в ТОП-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube за январь-июнь 2023 года увеличились на 19%, до 483 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

