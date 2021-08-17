18.08.2021 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пятое место. Чего не хватило российским олимпийцам?»

Из 339 комплектов наград на Олимпиаде в Токио сборная России заработала 71, заняв третье место по количеству медалей и пятое в общем медальном зачёте, учитывающем золотые медали в первую очередь. Все российские спортсмены выступали под нейтральным статусом, а многие и вовсе не были допущены. Так, от России на Олимпиаду поехало всего 10 легкоатлетов из-за пресловутой квоты на допуск к международным соревнованиям, которую выдала нам Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World athletics). В итоге лишь двое из них заработали награды.

Хороший ли результат показала сборная России на Олимпиаде-2020?

Каких результатом смогла бы добиться сборная России, если бы допущены были все спортсмены?

С 2008 года российская сборная не входила в тройку лидеров по общему медальному зачёту на летних Олимпийских Играх. Чего не хватает для лучших результатов?

Когда утихнет допинговый скандал, и все способные российские спортсмены смогут свободно принимать участие в международных соревнованиях?

Прогнозы по результатам Параолимпиады

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов;

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в прыжках в высоту, участник Олимпиады-2020 Михаил Акименко;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

