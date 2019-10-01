1.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?»

Приближаясь к завершению рыболовного сезона путина 2019, Минсельхоз РФ сообщил о росте цен на оптовом рынке на некоторые виды рыбы вплоть до 47%. И вскоре возможно ещё одно резкое подорожание, в связи со снижением улова на Дальнем востоке и на Камчатке почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. По подсчётам Росрыболовства рыбаки выловили в упомянутых регионах, в сумме, около 800 тысяч тонн лососёвых. Кроме того, рыбный рынок ожидает повышения ставок сбора на вылов нескольких видов рыбы и изменения концепции ряда поправок в Налоговый кодекс, что может также сказаться на росте цен на рыбу. Росрыболовство сообщает также и о проблемах отрасли в области логистики: холодильно-складские объекты изношены и требуют расширения, а подвижной состав не позволяет в полной мере сохранить качество рыбы при транспортировке.

Предварительные итоги путины 2019 года;

С чем связаны скачки цен на рыбу в рознице и опте?

Как формируются цены на рыбу, и что их ждёт в будущем?

С чем связано падение улова на Дальнем Востоке и Камчатке по сравнению с 2018 годом?

Чем вызвано повышение ставок сбора на вылов рыбы и как оно скажется на ценах?

Какие трудности есть с хранением и транспортировкой рыбы?

Участники пресс-конференции:

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Росрыболовства Петр Савчук;

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева;

Депутат Государственной Думы Константин Слыщенко;

Президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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