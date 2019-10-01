Датчики будут следить за температурой транспортировки рыбы

«Понятие непрерывной холодильной цепи – когда на всех точках транспортировки держится одна температура. Сегодня государство понимает, что надо как-то контролировать этот процесс, потому что слишком много этапов, которые между собой не связаны по контролю и взаимообязательствам. Поэтому сегодня через Минтранс проводится программа за непрерывным слежением контроля за движением холодильной цепи. Создана дорожная карта на основании системы Меркурий. На кораблях, в складах, на заводах и автомобилях будут устанавливаться датчики. Которые будут передавать оператору сбор всех температурных режимов», - заявил он.

