В Росрыболовстве довольны состоянием отрасли

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?»

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Росрыболовства Петр Савчук рассказал об успешном завершении путины.

«На данный момент выловлено 475 тысяч тонн. Путина еще не закончилась. Мы идем с опережением. В целом мы считаем, что лососевая путина состоялась. Около 150 тысяч тонн идет на экспорт. В основном это нерка, кета, горбуша. Впервые за долгие годы мы приступили к серийному строительству рыбопромыслового флота и береговых рыбоперерабатывающих мощностей. На верфях в той или иной стадии строительства находятся более 20 судов, часть из которых уже спущены для ходовых испытаний», - отметил он.

