В Совфеде назвали проблему рыбной отрасли
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в ходе пресс-конференции НСН указала необходимость улучшить качество транспортировки рыбы с Дальнего Востока в регионы России.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?»
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева назвала проблему доставки рыбы одной из важнейших задач, которые требуют немедленного решения.
«Одна из сложнейших проблем – доставка рыбопродукции до конечного потребителя, причем продукции, не потерявшей своего качества. Мы столкнулись с проблемой невозможности обеспечить качество продукции, установленное техническим регламентом, так как по железной дороге скоропортящиеся грузы все еще перевозятся в несоответствующем подвижном составе (в вагонах и контейнерах-термосах), что ведет к порче продукции. Мы много говорим об инвестиционных квотах, рыбокомбинатах. Для того чтобы доставить продукцию, нам нужно иметь хорошие холодильники, рефрижераторы, специализированные суда. Нам нужно работать по двум направлениям – точки, где хорошие холодильники и хорошая логистическая система», - добавила она.
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