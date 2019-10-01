В Совфеде назвали проблему рыбной отрасли

«Одна из сложнейших проблем – доставка рыбопродукции до конечного потребителя, причем продукции, не потерявшей своего качества. Мы столкнулись с проблемой невозможности обеспечить качество продукции, установленное техническим регламентом, так как по железной дороге скоропортящиеся грузы все еще перевозятся в несоответствующем подвижном составе (в вагонах и контейнерах-термосах), что ведет к порче продукции. Мы много говорим об инвестиционных квотах, рыбокомбинатах. Для того чтобы доставить продукцию, нам нужно иметь хорошие холодильники, рефрижераторы, специализированные суда. Нам нужно работать по двум направлениям – точки, где хорошие холодильники и хорошая логистическая система», - добавила она.

