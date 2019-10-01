Транспортировщики опровергли причастность к четырехкратному подорожанию рыбной продукции
Президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава рассказал, что в проблеме виноваты посредники.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?»
Президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев рассказал, что на конечную стоимость рыбы услуги операторов не влияют. По его словам, они на протяжении последних пяти лет остаются неизменными, а цена рыбы выросла в 4 раза.
«Если отслеживать рост оптовой цены рыбной продукции в Центральном федеральном округе, то по тому же минтаю она выросла в год на 4%, а по красной рыбе аж в 4 раза. При этом транспортная составляющая на меняется. Она составляет в цене рыбы всего 5-7%. На протяжении последних 4 лет. Никакого отношения к конечной стоимости рыбы она роли не играет. Обидно слушать, когда стал вопрос о дороговизне рыбы и Валентина Ивановна сказала, что операторы настолько задрали ставки, что рыба стала золотой. Мы, конечно, поблагодарили ее, что обратила внимание на вопрос, но операторы не влияют на конечную стоимость рыбы, но разбираться нужно уже глубоко с посредниками», - отметил он.
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