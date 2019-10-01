Транспортировщики опровергли причастность к четырехкратному подорожанию рыбной продукции

«Если отслеживать рост оптовой цены рыбной продукции в Центральном федеральном округе, то по тому же минтаю она выросла в год на 4%, а по красной рыбе аж в 4 раза. При этом транспортная составляющая на меняется. Она составляет в цене рыбы всего 5-7%. На протяжении последних 4 лет. Никакого отношения к конечной стоимости рыбы она роли не играет. Обидно слушать, когда стал вопрос о дороговизне рыбы и Валентина Ивановна сказала, что операторы настолько задрали ставки, что рыба стала золотой. Мы, конечно, поблагодарили ее, что обратила внимание на вопрос, но операторы не влияют на конечную стоимость рыбы, но разбираться нужно уже глубоко с посредниками», - отметил он.

