«Невозможно есть!» В Госдуме о качестве рыбы в Москве

«Рыбу в Москве невозможно есть. Причины разные. Это и транспортировка, и уровень хранения. Но одна из причин, когда Приморье или Камчатка производит продукцию либо из замороженной рыбы, либо из свежевыловленной. На данный момент на Камчатке запускается новый ультрасовременный завод, уникальное предприятие и колхоз имени Ленина. Они будут производить сырье из рыбы, которая была выловлена в специальных контейнерах с морской водой, чтобы рыба не портилась. И это будет продукция высочайшего качества», - отметил он.

