15.12.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Провал мусорной реформы. Профанация и недостаток компетенций».

С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся. В главной организации, которая должна была курировать реализацию новой реформы – ППК «РЭО», кадровая чехарда, постоянные смены генерального директора и комплексная проверка Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе пресс-конференции, руководство российской экологической партии «Зелёные» представят свой план решения «мусорной проблемы» с минимальными потерями для населения:

Почему провалилась «мусорная реформа» и что необходимо сделать, чтобы ожидания общества оправдались?

Коррупционная составляющая провалившейся реформы.

Что будет с тарифами, которые значительно возросли с 2019 года?

Когда в России появится полноценный рынок переработки отходов и вторичных материальных ресурсов?

Как ликвидировать уже накопленный материальный и экологический ущерб?

Участники пресс-конференции:

Председатель российской экологической партии «Зелёные» Анатолий Панфилов;

Заместитель председателя партии, бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов;

Член партии, Президент Фонда «Дорогами Ломоносова» Елена Кутукова

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



