Предложен новый вариант мусорной реформы в России

С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся.



Заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов в ходе пресс-конференции НСН предложил новый вариант мусорной реформы.

По его мнению, платить должен бизнес и импортеры, производители продукции должны сразу же оплачивать ее утилизацию в форме экологического сбора, средства которого пойдут в целевой фонд по оплате переработки отходов.

«Вот зерно реформы – утилизация упаковки, утилизация шин, утилизация аккумуляторных батарей», - пояснил Неверов.

Ранее он в ходе пресс-конференции НСН назвал основные причины провала мусорной реформы в России.

