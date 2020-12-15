Предложен новый вариант мусорной реформы в России
Заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов в ходе пресс-конференции НСН предложил новый вариант мусорной реформы.
С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся.
Заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов в ходе пресс-конференции НСН предложил новый вариант мусорной реформы.
По его мнению, платить должен бизнес и импортеры, производители продукции должны сразу же оплачивать ее утилизацию в форме экологического сбора, средства которого пойдут в целевой фонд по оплате переработки отходов.
«Вот зерно реформы – утилизация упаковки, утилизация шин, утилизация аккумуляторных батарей», - пояснил Неверов.
Ранее он в ходе пресс-конференции НСН назвал основные причины провала мусорной реформы в России.
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