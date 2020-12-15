В России есть успешные практики раздельного сбора мусора
Член партии «Зеленые», президент Фонда «Дорогами Ломоносова» Елена Кутукова рассказала на пресс-конференции НСН, что для создания культуры раздельного сбора мусора в России нужны усилия муниципалитетов.
С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся.
Член партии «Зеленые», президент Фонда «Дорогами Ломоносова» Елена Кутукова рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что раздельный сбор мусора в России существует, но для этого нужны усилия муниципальных образований.
«Муниципальные образования – это очень мощная сила для ряблты с местными жителями. Например, на севере России есть два национальных парка – Онежское Поморье и Кинозерский национальный парк. В этом году в них завершили внедрение системы раздельного сбора мусора», - сказала она.
По словам Кутуковой, построили три центра с прессами, население добровольно разбирает мусор, в центрах мусор прессуется и затем его вывозят в Вологодскую и Ярославскую области.
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