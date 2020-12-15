Омбудсмен по экологии: коррупция заложена в нынешнюю модель мусорной реформы
Заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов в ходе пресс-конференции НСН рассказал об изначально присущих мусорной реформе проблемах.
С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся.
Заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов в ходе пресс-конференции НСН рассказал об изначально присущих мусорной реформе проблемах.
«В рамках действующей модели мусорной реформы проблему коррупции региональных операторов не решить. Он просто начнут банкротиться, потому что они не собирают той выручки, которую нужно собрать для создания современной мусорной инфраструктуры. Государство не может их постоянно поддерживать субсидиями и грантами», - сказал он.
Ранее Неверов в ходе пресс-конференции НСН назвал основные причины провала мусорной реформы в России.
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