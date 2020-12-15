Лидер партии «зеленых»: мы живем в помойке

С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся.

Председатель российской экологической партии «Зелёные» Анатолий Панфилов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что мусорная проблема – дело не только экологии, но и воспитания.

«Это серьезный воспитательный момент. Ели раньше были чистые леса, реки, грибы, то сейчас все завалено мусором. Мы живет в помойке. Какой после этого может быть менталитет у подрастающего поколения?» - задается вопросом Памфилов.

Ранее заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов в ходе пресс-конференции НСН назвал основные причины провала мусорной реформы в России.

