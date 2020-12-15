Названы причины провала мусорной реформы в России

С начала реализации «мусорной реформы» в России прошло почти два года. С января 2019 в стране работают региональные операторы, а на простых людей и других «производителей» мусора возложена обязанность по оплате вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по новым тарифам. Но, отходы как шли на захоронение, так и идут, переработка не ведётся.

Заместитель председателя партии «Зеленых», бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, в чем проблема мусорной реформы.

По его словам, реформу не приняли ни население, ни бизнес, ни государственные институты, которые должны были ее финансировать.

«Реформа не прижилась», - сказал он. Причина этого – в недостаточной сортировке и переработке отходов – не более 7% от общего объема твердых коммунальных отходов.

Вторая причина – в России паспорт нацпроекта по мусорной реформе учитывает 190 с небольшим свалок, хотя в России их более 8000, рассказал Неверов.

«В 23 регионах России к 2024 году, а этой последний год реализации нацпроекта, некуда будет складировать отходы, полигоны исчерпают свои мощности», - сказал он.

По словам Неверова, в 42% регионах России не занимаются раздельным сбором мусора. При этом в регионах тариф на вывоз мусора различается более чем в 6 раз – примерно от 200 до 1400 рублей, хотя фактически реформа недофинансирована – не хватает порядка 430 млрд рублей и брать их неоткуда.

Другими причинами являются недоверие жителей и бизнеса к этой реформе. Люди не хотят платить непонятно за что и протестуют против строительства мусороперерабатывающих предприятий в своих районах, а бизнес зачастую не устраивает деловой климат в регионах.

Председатель российской экологической партии «Зелёные» Анатолий Панфилов добавил в ходе пресс-конференции, что еще одной причиной стало самоустранение губернаторов от реформы. С приходом региональных операторов все вопросы, связанные с ее проведением, были переложены на эти компании.

«Губернаторы самоустранились от реформы, сказав, что вот приехали люди из Москвы,пусть они и занимаются мусором», - пояснил Панфилов.

Он добавил, что этот же фактор привел к росту тарифов на вывоз мусора.

