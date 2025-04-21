22.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Просрочка в 2 трлн рублей. Почему при росте долгов запрещают коллекторов»

В России долги граждан с просрочкой свыше 30 дней на апрель составили 2,3 трлн рублей, сообщили в НБКИ. Более 22 млн кредитных договоров оформлены на 7 млн человек. Количество судебных банкротств россиян выросло на 35 %. За первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными 120,99 тысяч граждан. В связи с этим в 2024 году спрос на коллекторов вырос в два раза. С начала 2025-го показатель увеличился еще на четверть. Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, запрещающий кредиторам уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе коллекторским организациям. Депутаты настаивают на том, чтобы «нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне».

Как избавиться россиянам от постоянно растущей долговой ямы?

Как много просрочек накопилось у граждан?

Как сегодня работает система банкротства?

Стоит ли запрещать коллекторские агентства?

Как много коллекторов сегодня в России?

Как научиться финансовой грамотности?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян

Экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова

Экономист, бизнес эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



