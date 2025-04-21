22.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Просрочка в 2 трлн рублей. Почему при росте долгов запрещают коллекторов»
В России долги граждан с просрочкой свыше 30 дней на апрель составили 2,3 трлн рублей, сообщили в НБКИ. Более 22 млн кредитных договоров оформлены на 7 млн человек. Количество судебных банкротств россиян выросло на 35 %. За первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными 120,99 тысяч граждан. В связи с этим в 2024 году спрос на коллекторов вырос в два раза. С начала 2025-го показатель увеличился еще на четверть. Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, запрещающий кредиторам уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе коллекторским организациям. Депутаты настаивают на том, чтобы «нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне».
- Как избавиться россиянам от постоянно растущей долговой ямы?
- Как много просрочек накопилось у граждан?
- Как сегодня работает система банкротства?
- Стоит ли запрещать коллекторские агентства?
- Как много коллекторов сегодня в России?
- Как научиться финансовой грамотности?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов
- Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян
- Экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова
- Экономист, бизнес эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8