«Бегство от денег»: 58% россиян до зарплаты сохраняют всего 10% дохода
Экономист Олеся Бакаева заявила НСН, что люди сегодня сбрасывают доходы, не хотят копить, много покупают.
Сегодня россияне зачастую покупают вещи в кредит и рассрочку, которые на самом деле себе не могут позволить по своему доходу, заявила экономист, бизнес-эксперт, СЕО Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева в пресс-центре НСН.
«Почему наступают просрочки по кредитам? Официально на 6,8% планируется у нас увеличение зарплат в этом году. Но опросы показывают, что всего лишь 48% работодателей планируют повысить от 5 до 10% зарплату. Что касается инфляции, в марте она была на уровне 10,3%, это по данным ЦБ. По данным Росстата, 11,5%. Еще один важный фактор – доступность кредитов. Сейчас очень много предложений из серии «подели, купи по частям» и так далее. Люди легко покупают себе вещи, которые на самом деле не могут себе позволить. Еще один фактор - микрозаймы, которые легко взять и сложно отдать», - объяснила она.
По ее словам, сегодня 58% россиян до зарплаты сохраняют всего 10% дохода, популярна стратегия «бегства от денег».
«У нас сейчас новая стратегия – бегство от денег. Люди больше сбрасывают доходы, не хотят копить, много покупают, но мало откладывают. Например, 58% россиян до зарплаты имеют всего 10% дохода, большую часть они уже потратили. У нас общество потребления: агрессивная реклама, пропаганда, что человек должен иметь машину, квартиру, отпуск и так далее. Люди охотно тратят», - добавила собеседница.
В России не планируется кредитная амнистия, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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